15 modi di usare lo smalto che non conoscevi. Riciclo vecchi smalti (Di martedì 28 luglio 2020) Ecco 15 usi alternativi dello smalto, ottimi anche per riciclare smalti vecchi o che non usiamo più, alcuni di essi sono davvero geniali! 1. Fiori fil di ferro – video tutorial Fiori davvero particolari realizzati con smalti e fil di ferro, in questo video vi verrà mostrato il procedimento passo, passo. 2. Rinnovare una vecchia collana Un idea semplice e veloce per riciclare lo smalto vecchio e dare nuova vita ad una collana. 3. Personalizzare le mollette per i capelli Un modo simpatico per avere le mollette per i capelli del colore preferito delle più piccine. Piccolo suggerimento: per fare in modo che le mollette stiano ferme infilatele in un foglio di carta forno. 4. Per la nostra auto Uno smalto è ottimo ... Leggi su pianetadonne.blog

falsegoddess_ : Io hater di questa scena. Lei era cazzuta sin dalla prima stagione, lo è diventata di più crescendo e ha imparato i… - okaaydude : @milvkovich avete messo alla gogna una persona, potevate usare altri modi - AnnaMariaCastel : RT @MariellaLoi: @AdryWebber Ieri la trasmissione di Porro è iniziata veramente male, da vomitare. Con una persona arrogante , maleducata c… - oramisparo : Solo io penso che tutta la storia della n-word sia una grandissima cazzata? A parer mio le parole si possono usare… - blvrryoongi : amiketti ricordate che non ci vuole un cazzo a usare la ricerca inversa delle immagini,, vi tocca trovare altri mod… -

Ultime Notizie dalla rete : modi usare 15 modi di usare lo smalto che non conoscevi. Riciclo vecchi smalti NonSoloRiciclo Coronavirus, Boris Johnson: "Seconda ondata in Europa"

Roma, 28 luglio 2020 - Sono 57.039 i nuovi contagi e 679 i decessi da Coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il bilancio dei deces ...

Beppe Convertini riprende ospite: “Evitiamo di usare questa parola”

Un’altra puntata di C’è tempo per… con Anna Falchi e Beppe Convertini sta andando in onda in queste ore. Com’è ben noto, ogni puntata ha una parola chiave intorno alla quale ruota l’intera trasmission ...

Roma, 28 luglio 2020 - Sono 57.039 i nuovi contagi e 679 i decessi da Coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il bilancio dei deces ...Un’altra puntata di C’è tempo per… con Anna Falchi e Beppe Convertini sta andando in onda in queste ore. Com’è ben noto, ogni puntata ha una parola chiave intorno alla quale ruota l’intera trasmission ...