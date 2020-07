«Zac Efron: con i piedi per terra» ci spiega come vivere meglio. Streaming, puntate, recensione (Di lunedì 27 luglio 2020) Si fa un po’ fatica a riconoscere Zac Efron con barba e baffi, immerso nella natura incontaminata e in discorsi sul senso della vita. Poi un sorriso illumina i suoi celebri occhi blu e si materializza sullo schermo la versione solo un po’ invecchiata di Troy, il protagonista di High School Musical. In Con i piedi per terra, la nuova miniserie di Netflix, Efron si è infatti ritagliato l’inedito ruolo di documentarista. L’idea di fondo, che poi è anche il leit motiv degli 8 episodi è mostrarci come un mondo più sostenibile sia alla nostra portata, partendo da piccole scelte quotidiane, non punitive, come per esempio la distribuzione pubblica dell’acqua a Parigi o seguire la dieta mediterranea. Ad accompagnare ... Leggi su gqitalia

