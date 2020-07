World of Warcraft Shadowlands su Xbox Series X? Spunta il rating rivelatore (Di lunedì 27 luglio 2020) A meno di un errore madornale, sembra che World of Warcraft Shadowlands arriverà anche su Xbox Series X. La notizia è trapelata attraverso un sito di classificazione brasiliano, in cui si vede la dicitura della console next-gen oltre alla classica versione per PC.L'account Twitter di Gematsu ha riportato l'immagine, taggando inoltre Blizzard per avere delucidazioni in merito. Se sia una svista o meno, sappiamo che con la prossima espansione, nel mondo di World of Warcraft arriverà il supporto per il controller. Anche se recentemente Blizzard ha dichiarato che "il nostro obiettivo non è quello di far sentire WoW come un gioco console, ma piuttosto vogliamo offrire maggiori possibilità dal punto di vista dell'accessibilità", la ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #WorldOfWarcraft arriverà anche su #XboxSeriesX? - DailyQuestIT : A quanto pare, in questo fumetto c'è tutta la considerazione dell'autore per gli gnomi di #worldofwarcraft ?? Link:… - DailyQuestIT : Secondo voi questa nuova formazione riuscirà a raccogliere l'eredità dei Method su #worldofwarcraft? Link:… - danielegabrieli : Una conoscente mi ha raccontato che suo figlio di otto anni ha dato via tutti i suoi giocattoli perché ormai gioca… - _Copperpot : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! -

Ultime Notizie dalla rete : World Warcraft World of Warcraft: Shadowlands è stato classificato anche su Xbox Series X Multiplayer.it World of Warcraft: Shadowlands è stato classificato anche su Xbox Series X

L'ente brasiliano di classificazione dei videogiochi ha classificato World of Warcraft: Shadowlands, l'ultima espansione del celebre MMO, anche per Xbox Series X. L'ente di classificazione dei videogi ...

World of Warcraft – tutto esaurito per i preordini di Shadowlands

Per World of Warcraft Shadowlands sono iniziati i preordini per la Collector’s Edition. Si tratterà di un’edizione di ben 120€ contenente art book, tappetino per il mouse, colonna sonora digitale, 4 s ...

L'ente brasiliano di classificazione dei videogiochi ha classificato World of Warcraft: Shadowlands, l'ultima espansione del celebre MMO, anche per Xbox Series X. L'ente di classificazione dei videogi ...Per World of Warcraft Shadowlands sono iniziati i preordini per la Collector’s Edition. Si tratterà di un’edizione di ben 120€ contenente art book, tappetino per il mouse, colonna sonora digitale, 4 s ...