Ultimatum del Barcellona ad Arthur: o rientra domani o sarà aperta una procedura disciplinare (Di lunedì 27 luglio 2020) Ultimatum del Barcellona ad Arthur. Come riporta RAC1, se il brasiliano non rientrerà già domani in città, il club aprirà nei suoi confronti una procedura disciplinare. Leggi su tuttonapoli

_Grillology : @SimoneBonzanini @nzingaretti Ultimatum o buffonata? Capiamoci, l'ultimatum prevede la caduta certa del governo per… - ALisimberti : RT @coldiretti: Scade l’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’applicazione di nuovi dazi ad una lista di prodotti e… - EttoreTorzetti : RT @FNPCISLSicilia: Ultimatum della Cisl al Governo Musumeci. La Fnp Regionale chiede di riunire un tavolo permanente x l'utilizzo dei fond… - polizzi_vito : RT @FNPCISLSicilia: Ultimatum della Cisl al Governo Musumeci. La Fnp Regionale chiede di riunire un tavolo permanente x l'utilizzo dei fond… - _Grillology : @SimoneBonzanini @nzingaretti Non è mai stato nelle corde del Pd porre ultimatum. Lo fanno gli stronzi. Framcamente… -