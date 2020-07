The Last of Us Parte II è stato realizzato da oltre 2000 sviluppatori e 13 studi esterni (Di lunedì 27 luglio 2020) Su ResetEra sono comparsi dei dati interessanti di MobyGames relativi a The Last of Us Parte II che, a quanto pare, è un gioco che ha impegnato una forza lavoro davvero numerosa.Secondo quanto emerso, infatti, The Last of Us Parte II è stato realizzato da oltre 2000 sviluppatori e 13 studi esterni. Più precisamente, le persone impegnate sull'apprezzatissimo sequel sono state 2332 (2169 sviluppatori e 163 persone menzionate nei credit finali).Ma non è tutto, perché ben 13 studi esterni in outsourcing sono stati coinvolti nel gioco sotto la supervisione di Naughty Dog. Questi studi hanno contribuito alla ... Leggi su eurogamer

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - amwoojinie : the last video OMFG HE IS SOOOOO HANDSOME AND SEXY AND PERFECT AND AUSHSHSJSJSJSJSJSJDJDJE BYE WORLD - Wale55961195 : RT @ChampionsLeague: The last 10 years... 2009/10: Messi ??8 2010/11: Messi ??12 2011/12: Messi ??14 2012/13: Ronaldo ??12 2013/14: Ro… - sneaktee : RT @ChampionsLeague: The last 10 years... 2009/10: Messi ??8 2010/11: Messi ??12 2011/12: Messi ??14 2012/13: Ronaldo ??12 2013/14: Ro… - zizibele1 : RT @ChampionsLeague: The last 10 years... 2009/10: Messi ??8 2010/11: Messi ??12 2011/12: Messi ??14 2012/13: Ronaldo ??12 2013/14: Ro… -