Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori: svelato il nome del bambino (Di lunedì 27 luglio 2020) Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori per la prima volta! Come annuncia TMZ, testata americana che ha lanciato la notizia, la coppia ha dato il benvenuto al nascituro mercoledì scorso, ma solo nelle ultime ore ha deciso di divulgare lo scoop.I portavoce di Sophie Turner e Joe Jonas hanno confermato la notizia della nascita a People, annunciando in una nota stampa come l'attrice de Il Trono di Spade e il cantante dei Jonas Brothers "sono lieti di annunciare la nascita del loro bambino".Entertainment Tonight ha parlato con una fonte a proposito dei primi giorni dei neo genitori insieme al nascituro, una bambina di nome Willa. "Joe e ... Leggi su optimagazine

