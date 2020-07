Smeriglio: aderisco all’appello ‘I sommersi e i salvati’ (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Oggi alle 18 saro’ in Piazza San Silvestro a Roma. Come altri singoli e realta’ organizzate ho aderito all’appello di Luigi Manconi ‘I sommersi e i salvati’ per chiedere al Governo italiano e agli Stati europei di interrompere i finanziamenti alla cosiddetta guardia costiera libica, di chiudere ed evacuare i centri di detenzione trasferendo i migranti fuori dalla Libia e di promuovere corridoi umanitari per garantire alle persone in fuga di trovare protezione senza mettere a repentaglio la propria vita. Inoltre sono fra i primi firmatari, insieme ai colleghi Pietro Bartolo e Pierfrancesco Majorino, di una lettera che molti fra noi europarlamentari indirizzeranno alla Commissaria agli affari interni Ylva Johansson. Soprattutto in questo periodo di emergenza Covid abbiamo bisogno al piu’ presto di un coordinamento ... Leggi su romadailynews

