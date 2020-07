Sicilia: emergenza ossigeno a Favignana, carabinieri consegnano le bombole (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Trapani, tramite il personale della Motovedetta CC 811 e della locale Stazione, si sono recati sull'isola di Favignana dove hanno proceduto alla consegna straordinaria di 4 bombole di ossigeno medicale da 30 kg ciascuno. "Il pronto intervento dei militari dell'Arma si è reso necessario in ragione della grave emergenza determinata dell'accresciuto fabbisogno di ossigeno da parte dei malati, a fronte della possibilità di stoccare nella locale farmacia solo un quantitativo limitato di bombole", dicono i militari. Infatti, le apposite navi che si occupano del trasporto di questi presidi medici, non avrebbero potuto effettuare il prossimo rifornimento prima di martedì, troppo tardi per ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - MediasetTgcom24 : Lampedusa, sindaco: 'Hotspot al collasso, dichiaro stato di emergenza' #migranti - BonfanteGaia : RT @clubuds: Migranti, il sindaco di Lampedusa: 'Dichiaro io lo stato d'emergenza' - Sicilia - - Seal5131 : Migranti, il sindaco di Lampedusa: 'Dichiaro io lo stato d'emergenza' - Sicilia - - Italpress : Il coronavirus in Sicilia, diario dell’emergenza -