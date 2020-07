Roma, operazione riuscita per Pellegrini: stop di una settimana (Di lunedì 27 luglio 2020) Arrivano buone notizie in casa Roma sul fronte Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista nella sfida di ieri con la Fiorentina è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al minuto 60 a causa di un violento scontro di gioco con Milenkovic, riportando un trauma facciale con ferita lacero contusa. Il giocatore stamani si è recato … L'articolo Leggi su dailynews24

virginiaraggi : Il Tar del Lazio dà ragione a Roma Capitale su gara mense scuole e riconosce legittimità dell'operato Amministrazio… - forzaroma : Pellegrini, operazione terminata. Tempi di recupero da valutare #ASRoma #RomaFiorentina - CalcioPillole : #Roma Operazione riuscita per Lorenzo #Pellegrini. Il giocatore arrivato a Villa Stuart è stato sottoposto ad in… - siamo_la_Roma : ? E' terminata l'operazione di #Pellegrini ?? Il centrocampista ritornerà in poco tempo ?? Ma la #Roma spera di accel… - DedaDutra : RT @CorSport: #ASRoma, #Pellegrini a Villa Stuart per l'operazione al setto nasale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma operazione Roma, operazione al naso per Pellegrini Corriere dello Sport.it Roma, 3 mila test sierologici per docenti nel II Municipio

Tremila test sierologici per la ricerca del Covid 19 «saranno messi a disposizione degli insegnanti e di tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola nel II Municipio». Lo annunciano, in una nota, ...

Pellegrini a Villa Stuart per sottoporsi ad intervento chirurgico (foto)

Stamattina Lorenzo Pellegrini, uscito ieri dal campo dopo lo scontro contro Milenkovic, si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad intervento chirurgico in seguito alla frattura del setto nasale. L' ...

Tremila test sierologici per la ricerca del Covid 19 «saranno messi a disposizione degli insegnanti e di tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola nel II Municipio». Lo annunciano, in una nota, ...Stamattina Lorenzo Pellegrini, uscito ieri dal campo dopo lo scontro contro Milenkovic, si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad intervento chirurgico in seguito alla frattura del setto nasale. L' ...