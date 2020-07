Pompe bianche, maxi sequestro di carburanti dannosi per auto e moto (Di lunedì 27 luglio 2020) Nei giorni scorsi, su disposizione della locale Procura, i finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno sottoposto a sequestro un impianto stradale di distribuzione di carburanti a Pontecagnano ... Leggi su leggo

Buone notizie per chi dovrà viaggiare in auto nelle prossime settimane: i prezzi di benzina e gasolio non mostrano una tendenza al rialzo. Seppur con piccoli incrementi, i carburanti hanno mantenuto u ...

Il prezzo medio delle pompe bianche è di 1,455 € al litro (mezzo centesimo in più rispetto a venerdì scorso). Prezzo diesel: self e servito Il costo medio nazionale del diesel in modalità self è ...

