Per la seconda volta, l’orso M49 è riuscito a ‘evadere’ (Di lunedì 27 luglio 2020) A poco più di un anno di distanza, l’orso M49 è riuscito nuovamente a evadere dal recinto in cui era confinato dopo la prima fuga. Lo ha annunciato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento – Maurizio Fugatti – sottolineando che, come accaduto nel luglio del 2019, sono state già avviate le ricerche che, questa volta, potranno sfruttare il segnale inviato dal radiocollare che ha al collo dallo scorso aprile, quando fu ritrovato dopo la prima fuga. LEGGI ANCHE > Mistero sull’orso polare con una scritta dipinta sulla pelliccia La storia dell’orso M49 ha diviso l’Italia fin dai tempi del suo primo allontanamento. Sul plantigrado, infatti, si era aperta un’accesa discussione su chi voleva dare il via alla caccia per l’abbattimento e chi, invece, chiedeva che fosse lasciato ... Leggi su giornalettismo

Inter : ?? | LO SAPEVI? L’Inter ha ottenuto 12 vittorie in trasferta in una singola stagione per la seconda volta nella sua… - fattoquotidiano : La seconda vita degli operai che hanno abbandonato l’Ilva di Taranto: “Ora arte, cibo e turismo. Il posto fisso? Va… - ilpost : Le autorità italiane, dice Alarm Phone, sono state avvisate ma non hanno risposto e per ora non sono intervenute. S… - TOSADORIDANIELA : RT @giuli_valle: Tanti auguri al mio ninnillo. Sono 33 e sembra ieri che sei arrivato, un guagliuciello sconosciuto, in quella che sarebbe… - pezzvdiparadiso : RT @brontosauraa: Uno dei motivi peggiori per mettere al mondo un figlio è per darsi una seconda possibilità obbligando il figlio a fare co… -

Ultime Notizie dalla rete : Per seconda Seconda sconfitta di fila per il Cagliari: l'Udinese vince e conquista la salvezza SardiniaPost Carabinieri Piacenza, Montella tre ore davanti al gip: «Si possono fare errori per vanità»

«Si possono fare errori per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale, altre no. Chi ha sbagliato pagherà». Parla così all'uscita dal carcere di Piacenza dop ...

Diretta Crotone Frosinone/ Streaming video Dazn, sfida importante per Nesta (Serie B)

Diretta Crotone Frosinone. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Crotone Frosinone, in diretta dallo stadio Ezio Sc ...

«Si possono fare errori per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale, altre no. Chi ha sbagliato pagherà». Parla così all'uscita dal carcere di Piacenza dop ...Diretta Crotone Frosinone. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Crotone Frosinone, in diretta dallo stadio Ezio Sc ...