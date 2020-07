Pd, segnalati transfughi e dirigenti traditori: intervengono i garanti. “Fuori dal partito” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non solo candidati transfughi, ma anche dem traditori. Iscritti e dirigenti Pd che invece di dare una mano al partito sostengono altre liste nella coalizione del Governatore Vincenzo De Luca. Pioggia di segnalazioni sul tavolo della Commissione garanzia metropolitana di Napoli che con una lettera al segretario metropolitana Pd, Marco Sarracino denuncia e avverte: i traditori fuori dal partito. “Ci arrivano – si legge nella nota a firma del presidente della Commissione, Toti Lange – comunicazioni, segnalazioni, di comportamenti da parte di iscritti e dirigenti del nostro partito che sembrerebbero essere in palese contrasto con lo Statuto , i regolamenti interni ed il Codice etico”. “Rispetto delle regole che non può venire ... Leggi su anteprima24

GROSSETO – «Nel parcheggio antistante la clinica infatti, alla luce del giorno e fino a tarda notte, ogni giorno della settimana, sabato e domenica compresi si riversano i transfughi di via Roma, prob ...

“Ho letto con vivo interesse le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa poco tempo fa dal Sindaco e dall’Assessore in occasione dell’iniziativa di installazione di una serie di telecamere lungo via Ro ...

