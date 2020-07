Omicidio suicidio Portici: uccide compagna e si getta dalla finestra (Di lunedì 27 luglio 2020) Macabro Omicidio suicidio nel tardo pomeriggio di oggi a Portici. Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna prima di gettarsi dal quarto piano della sua abitazione. Ancora tragedia in provincia di Napoli. Se nella giornata di ieri una bambina era annegata in una piscina di un hotel situato a Ercolano, oggi un altro dramma (a Portici) scuote la zona. Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, quando un uomo di 65 anni ha accoltellato la compagna di 58, uccidendola, prima di gettarsi dalla finestra del quarto piano della sua abitazione. Inutili i soccorsi, per entrambi non c’è stato niente da fare. I due convivevano nell’appartamento e poco prima del tragico fatto i vicini ... Leggi su bloglive

