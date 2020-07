Napoli, infrazione di due costole per Manolas (Di lunedì 27 luglio 2020) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la partita con l’Inter a San Siro in programma domani alle ore 21:45 per la 37esima giornata di Serie A. Sul sito ufficiale, il club ha comunicato le condizioni di Kostas Manolas, infortunatosi nella gara col Sassuolo, e il report dell’allenamento odierno. Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la seduta con esercizi aerobici. Di seguito torello a 2 gruppi. Successivamente la rosa, divisa ancora in due ... Leggi su ilnapolista

