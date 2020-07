Migranti, rintracciati 80 dei 100 fuggiti dal Cara di Caltanissetta. Soccorsi due barconi in avaria: i naufraghi sbarcati a Lampedusa (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ottanta dei cento Migranti fuggiti dal Centro d’accoglienza sono stati ripresi. Me lo ha comunicato la Questura”. A dirlo è il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, dopo la fuga in massa di un centinaio di persone dal centro di Pian del Lago. I Carabinieri sono ancora impegnati nelle ricerche degli ospiti del Cara che, in tutto, ospita 350 Migranti. Quelli fuggiti fanno parte del gruppo di profughi trasferiti nel centro nisseno per il periodo di quarantena obbligatoria, ma nessuno di loro è positivo al tampone, come ha fatto sapere ieri il primo cittadino. Subito dopo la fuga, ieri sera, Gambino aveva lanciato un appello al governo: “Chiederò di non inviare più immigrati a Pian Del Lago”, aveva detto. ... Leggi su ilfattoquotidiano

