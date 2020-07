“Mi sento un fallito! Odio la musica, il cibo, le persone, ma più di tutto me stesso”: lo sfogo di Andrea D’Alessio di X Factor (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel 2013 è arrivato ad un passo dalla Finale di “X Factor”, poi vinto da Michele Bravi. Andrea D’Alessio con la sua barba lunga aveva conquistato i giudici anche con il suo inedito “Venerdì”. È passato qualche anno ed oggi Andrea è cambiato, dimagrito e con la barba corta. Il cantante ha affidato a Facebook un post doloroso dettato da un momento di sconforto, quasi commosso, ma con parole durissime. “Non ho mai trovato così tante difficoltà in vita mia. – scrive il cantante – Lavorare su se stessi prevede un sentiero a volte lucente e in discesa, e a volte buio e pieno di ostacoli. In giornate come queste mi sento un fallito! Odio la musica, il cibo, le ... Leggi su ilfattoquotidiano

