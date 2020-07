Mattino: Milik spinge per andare via, Bernardeschi non vuole trasferirsi a Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Arek Milik è sempre più lontano dall’azzurro. Il Mattino scrive: “Ha letto della trattativa Osimhen, si è informato con i suoi agenti, sta cercando di spingere per andar via e lo stato d’animo non può, certamente, essere dei migliori: Arek Milik lo ha dimostrato contro il Sassuolo di avere la mente poco libera e la certezza di voler lasciare il San Paolo. Il polacco vuole la Juventus, ha già una parola con Sarri”. Per cederlo, in un primo momento il Napoli aveva chiesto denaro cash, ma aveva poi accettato come contropartita l’inserimento di Bernardeschi. Ma l’ex viola non vuole l’azzurro. “L’ex viola, però, per ora ha detto no: non vuole ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: Milik spinge per andare via, Bernardeschi non vuole trasferirsi a Napoli L’ex viola pensa di avere ancora… - news24_napoli : Il Mattino, 4.5 in pagella a Milik: impressionante quanti palloni tocca… - news24_napoli : Il Mattino, 4.5 in pagella a Milik: impressionante quanti palloni tocca… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Mattino - Milik verrà ceduto al migliore offerente, ci sono Juve e Roma - TUTTOJUVE_COM : Il Mattino - Milik verrà ceduto al migliore offerente, ci sono Juve e Roma -