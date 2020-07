Laura Pausini zia felice, le foto con i nipoti Cecilia e Matteo in vacanza (Di lunedì 27 luglio 2020) Laura Pausini zia di Cecilia e Matteo, i figli di sua sorella Silvia. La cantante condivide sui social alcuni scatti realizzati in compagnia della sua famiglia, in vacanza. C'è sua figlia Paola, tra le braccia di sua sorella Silvia, zia della bambina; Laura Pausini ha invece tra le braccia Cecilia e Matteo, i suoi due nipoti, figli della sorella Silvia. Li presenta ufficialmente sui social, felice di poter trascorrere finalmente le vacanze estive in famiglia. Complice il covid-19, la cantante non ha potuto trascorrere le vacanze all'estero e ne sta approfittando per alcuni momenti di relax in famiglia. Cecilia e Matteo sono due gemelli di 10 anni e ... Leggi su optimagazine

