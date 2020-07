Laura Freddi: "Con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia" (Di lunedì 27 luglio 2020) Intervistata dal settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, Laura Freddi ha messo finalmente a tacere le voci di screzi con Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. L'ex stella di 'Non è la Rai', fidanzata per un breve periodo con il conduttore di 'Ciao Darwin', durante questi mesi di pandemia, ha partecipato ad una diretta Instagram con la Bruganelli manifestando il desiderio di condurre un programma con Bonolis. A tanti anni dalla fine della loro relazione, Laura e Paolo si sono ritrovati in amicizia grazie alla complicità di Sonia: 27 luglio 2020 12:19. Leggi su blogo

