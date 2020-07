La più lunga e FORTE ondata di CALDO: ecco agosto (Di lunedì 27 luglio 2020) Proiezioni stagionali pronte ad avversarsi? Probabilmente sì. Lo ripetiamo, luglio era stato dato come “rovente” ma in realtà ha iniziato a far CALDO seriamente negli ultimi giorni. Ora c’è agosto, sul quale anche noi avevamo avanzato dalle idee meteo climatiche ben precise. Idea che alla fin dei conti potrebbe rivelarsi corretta, così come le stesse proiezioni mensili. Perché l’Anticiclone africano ha rotto gli indugi e ora sembra non avere più ostacoli in grado di rallentarne o impedirne l’avanzata. agosto bollente anzi, infuocato così come da proiezioni stagionali. Qualcuno ricorderà che qualche settimana fa avevamo fatto riferimento ad alcuni indici che puntavano in direzione CALDO, ad esempio le anomalie ... Leggi su meteogiornale

