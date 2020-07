Juventus, Lapo Elkann esulta: «Questa è una vittoria diversa» (Di lunedì 27 luglio 2020) Lapo Elkann si è complimentato con la Juventus per la conquista del nono scudetto consecutivo La Juventus esulta per la conquista del nono scudetto consecutivo e con essere anche Lapo Elkann che ha gioito attraverso i suoi profili social. «Nove scudetti di fila, ma Questa vittoria è diversa. È arrivata in un anno dove il nostro paese ha sofferto terribilmente. Ha ragione CR7 a dedicare Questa vittoria a chi ha sofferto di più. Grazie alla squadra, a tutto lo staff di ogni area, alla Presidenza. Vince sempre chi non si arrende mai. E adesso verso la Champions con determinazione, grinta e voglia di ... Leggi su calcionews24

