Juventus, disastro in Borsa dopo lo Scudetto: – 5,73% in un giorno (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus continua a vincere ma non in Borsa: il titolo bianconero perde il 5,73% in una sola giornata dopo lo Scudetto La Juventus ha messo in bacheca l'ennesimo Scudetto della sua storia in una stagione complicatissima a causa anche dello stop per l'emergenza Coronavirus. I bianconeri ieri hanno vinto contro la Sampdoria assicurandosi lo Scudetto. Il titolo della Juventus in Borsa però non ha risentito dei successi del campo: in una sola giornata è crollato del 5,73%, nonostante l'euforia verso la Champions League.

La Juventus è molto vicina a conquistare ancora una volta lo scudetto, ma ai tifosi non basta più. Infatti, con l'arrivo di Maurizio Sarri ci si aspettava un calcio diverso, ma per via di una rosa mal ...