Inter-Napoli, i convocati di Gattuso: out Manolas (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla vigilia del match tra Inter e Napoli allo Stadio San Siro arriva la lista dei convocati di Gattuso. Poche le novità: l’unico big lasciato a casa è Manolas, dopo l’infortunio patito contro il Sassuolo. Qui l’elenco completo. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.Difensori: Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam.Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka.Attaccanti: Callejon, Lozano, Politano, Insigne, Younes, Milik. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

