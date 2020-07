Incidente in Maremma: cinque feriti, donna trasferita in ospedale con Pegaso (Di lunedì 27 luglio 2020) Cinigiano, Grosseto,, 27 luglio 2020 - cinque feriti in un Incidente accaduto in provincia di Grosseto, sulla strada del Cipressino vicino al Bivio per Montalcino . Due auto si sono scontrate. Nell'... Leggi su lanazione

Cinigiano (Grosseto), 27 luglio 2020 - Cinque feriti in un incidente accaduto in provincia di Grosseto, sulla strada del Cipressino vicino al Bivio per Montalcino. Due auto si sono scontrate. Nell'urt ...

Cinigiano: Nel primo pomeriggio di oggi lunedì 27 luglio, in prossimità del bivio per Montalcino, sulla strada provinciale del Cipressino, due auto, per cause in corso di accertamento da parte di Cara ...

