Immobile e la Scarpa d’Oro: operazione sorpasso (Di lunedì 27 luglio 2020) Altri tre gol, un’altra prova da superstar. Ciro Immobile è diventato il re dei bomber d’Europa, l’unico a tenere testa a Lewandoski. Con Verona si è superato: due rigori, un tiro a giro all’angolino e l’operazione sorpasso riuscita. In testa alla classifica per la Scarpa d’Oro ha raggiunto l’attaccante del Bayern monaco e ha messo nel mirino un altro record. L’unico a poterlo insidiare è Cristiano Ronaldo, fermo però a quota 31. Ciro guida a 34, il record di Higuain – che risale al 2016 – è di 36 gol in Serie A, nessuno meglio dell’argentino. Dopo un periodo di fiacca in cui Immobile sembrava andare a rilento, l’attaccante della lazio ha ripreso a correre e ora è ad un passo dal prestigioso ... Leggi su italiasera

