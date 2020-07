Halo Infinite avrà una modalità co-op per 4 giocatori ma sarà solamente online (Di lunedì 27 luglio 2020) La scorsa settimana, abbiamo finalmente dato uno sguardo a quello che sarà il gameplay dell'atteso Halo Infinite di 343 Industries. Una presentazione che, in realtà, è stata abbastanza criticata dai fan, ma lo studio ha già detto che le immagini provenivano da una build più vecchia. Il multiplayer - che, contrariamente alle voci, non sarà rinviato - sarà presentato nei prossimi mesi, ma già ora sono emersi in rete alcuni nuovi interessanti dettagli.In un recente post su Halowaypoint, lo sviluppatore ha confermato che il grappleshot e il Drop Wall, insieme alle nuove armi, saranno disponibili in modalità multiplayer. Leggi altro... Leggi su eurogamer

