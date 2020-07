Garmin ostaggio di un ransomware per un weekend (Di lunedì 27 luglio 2020) Garmin avvisa i suoi utenti del disservizio che ha colpito i suoi sistemi informatici (screenshot da Garmin)Milioni di dispositivi fitness Garmin sono rimasti disconnessi dalla rete per un giorno intero dopo che i sistemi informatici della società di Kansas City sono stati presi in ostaggio da un attacco ransomware. L’attacco informatico che ha colpito l’azienda statunitense sembra essere stato risolto e i dispositivi stanno tornando online in queste ore. L’attacco Il blackout dei dispositivi inizia venerdì 24 luglio, quando alcuni utenti segnalano alla società un’inattività dei loro smartwatch sportivi. I dati raccolti non comparivano nell’applicazione Garmin Connect. In un primo momento il problema è stato collegato a un ... Leggi su wired

