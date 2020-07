Francesco Monte: è guerra tra Isabella De Candia e Tommaso Zorzi (Di lunedì 27 luglio 2020) La canzone di Francesco Monte ha fatto nascere una vera e propria guerra tra la fidanzata Isabella De Candia e Tommaso Zorzi. Francesco Monte, come ormai noto, ha fatto ufficialmente il suo debutto nel mondo della musica. Debutto di cui si mormorava dai tempi della sua partecipazione a Tale e Quale Show. Il suo primo … L'articolo Francesco Monte: è guerra tra Isabella De Candia e Tommaso Zorzi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : MA FRANCESCO MONTE È DIVENTATO CANTANTE E NESSUNO MI AVVERTE ?? - CheDonnait : E' guerra tra #TommasoZorzi e #IsabellaDeCandia, fidanzata di #FrancescoMonte. Questo è il trash di cui abbiamo bi… - michelegonnelli : RT @bookmarchs: Ieri sera, alla Cuma di Monte Rinaldo, è andato in scena per Tau 'Furentes: l'Eneide della follia', con Isabella Carloni (v… - pennatheboss : RT @aidalaverdadera: Z0rz1 che definisce “macigno cui coglioni” Francesco Monte mi fa godere come un riccio - Pio_Monte : Scena di Terrore di Francesco De Mura. #piomonte #arte #quadreria -