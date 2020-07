Franca Valeri compie 100 anni, la programmazione dedicata della Rai (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – Dalla ‘Cesira la manicure’ alla Sora Cecioni: 100 anni di Franca Valeri, nel segno del sorriso e dell’ironia. In occasione del centesimo compleanno, il 31 luglio, le reti Rai dedicano una programmazione speciale all’attrice e sceneggiatrice di cinema e teatro, ‘Signorina snob‘ della tv italiana. Giovedi’ 30 luglio alle 23.40 su Rai1 va in onda il documentario ‘Essere Franca’, di Pino Strabioli e Fabio Masi, in cui Franca Norsa, in arte Franca Valeri, e’ raccontata da protagonisti dello spettacolo e della cultura come Dacia Maraini, Sabina Guzzanti, Luciana Littizzetto, Christian De Sica e tanti altri. Nella giornata in cui l’attrice spegne 100 candeline, su tutte le reti radio e tv Rai ci saranno storiche interviste, spazi dedicati e film che l’hanno vista protagonista. L’omaggio parte su Rai1 con ‘Unomattina Estate’ che dedica ampio spazio alla ricorrenza, mentre alle 8.30 Rai Premium ospita il programma ‘A modo mio’, un’intervista intima realizzata da Memo Remigi nel 1977. Alle 10.50 Rai Movie trasmette ‘Un eroe dei nostri tempi’, il film di Mario Monicelli con Alberto Sordi e Franca Valeri. A seguire, alle 12.20, ‘La ragazza del palio’, uno dei film piu’ amati di Valeri, in cui l’attrice recita al fianco di Vittorio Gassman. Il ricordo della lunga carriera dell’artista classe 1920 prosegue nel pomeriggio, con ‘La vita in diretta estate’ su Rai1 e, alle 15.30 su Rai3, con l’incontro del 2014 con Pino Strabioli per il programma ‘Colpo di scena’. Leggi su dire

Tg3web : Ironia, capacità di osservazione, curiosità, eclettismo. Sono le cifre dello straordinario talento di Franca Valeri… - Tg3web : Lella Costa porta in scena a Siracusa, 'La vedova Socrate'. Testo di Franca Valeri, che questa settimana compirà ce… - fattoquotidiano : BUON COMPLEANNO, SIGNORINA SNOB La Valeri compie cent’anni [di Nanni Delbecchi] #edicola #25luglio - rogar50 : RT @francofontana43: L’inossidabile Franca Valeri compie 100 anni. Meritatissimo questo omaggio che le dedica @ilmanifesto -Alias sabato ht… - AAngicod : RT @espressonline: #francavaleri, un secolo in avanti. Di @dondibea -