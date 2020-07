FOTO - "Osimhen sta arrivando!", l'amico-giornalista fa videochiamata con la punta e tranquillizza i tifosi (Di lunedì 27 luglio 2020) "A tutti i miei amici di Napoli, non preoccupatevi: il ragazzo sta arrivando". Lo ha scritto sui social Oma Akatugba, amico del bomber nigeriano, Victor Osimhen, e giornalista. Leggi su tuttonapoli

susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO - Akatugba su Osimhen: 'Agli amici a Napoli, non vi preoccupate, il vostro ragazzo sta arrivando' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO - Akatugba su Osimhen: 'Agli amici a Napoli, non vi preoccupate, il vostro ragazzo sta arrivando' - tuttonapoli : FOTO - 'Osimhen sta arrivando!', l'amico-giornalista fa videochiamata con la punta e tranquillizza i tifosi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO - Akatugba su Osimhen: 'Agli amici a Napoli, non vi preoccupate, il vostro ragazzo sta arrivando' - apetrazzuolo : FOTO - Akatugba su Osimhen: 'Agli amici a Napoli, non vi preoccupate, il vostro ragazzo sta arrivando' -