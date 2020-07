F1, Steiner sulla penalità a Magnussen e Grosjean: “Rifaremmo la stessa scelta” (Di lunedì 27 luglio 2020) “La penalità? Rifaremmo la stessa identica scelta. Ne sono sicuro, faremmo lo stesso. La penalità è stata un po’ ambigua. Purtroppo non possiamo appellarci, perché si tratta di una penalità a tempo e a queste ultime non è permesso chiedere di rivedere la decisione. È una cosa che non si è mai fatta prima, e sembra che in questi casi se non c’è una regolamentazione chiara, si ottiene una sanzione. Andremo avanti, ma di sicuro la nostra chiamata ha reso più vibrante la gara. Non credo che queste cose debbano essere penalizzate, altrimenti lasciamo la Formula 1 ai ragionieri“. Questo è il commento di Günther Steiner, team principal della Haas, riguardo la penalità di dieci secondi a Kevin Magnussen e Romain ... Leggi su sportface

Uno sguardo al cielo, un altro al monitor che segnala le previsioni sulle condizioni atmosferiche. E al box Haas, in Ungheria, si sono svegliati prima di tutti. Kevin Magnussen e Romain Grosjean monta ...

Quando il gioco vale la candela. E' stato il caso del Gp d'Ungheria per la Haas, che pur ricevendo una penalità per la chiamata alla fine del giro di formazione è riuscita con quella mossa ad ottenere ...

