Chiesti 3 anni e 4 mesi di reclusione per Marco Cappato e Mina Welby

Nella giornata di oggi i giudici del tribunale di Massa (in Toscana) dovrebbero dare il loro verdetto sul caso Davide Trentini, l'uomo che nel 2017 (a 53 anni) andò in Svizzera per il suo suicidio assistito. Il processo vede come imputati – con l'accusa di istigazione al suicidio – Marco Cappato e Mina Welby. Il Pubblico Ministero, al termine dell'udienza odierna, ha chiesto la condanna a tre anni a quattro mesi. La vicenda, come spesso capita in Italia quando si parla di eutanasia e suicidio assistito, ha diviso l'opinione pubblica.

