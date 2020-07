Carabinieri arrestati, la trans Francesca: “Costretta a fare sesso in caserma” (Di lunedì 27 luglio 2020) Una nuova testimonianza a peggiorare ulteriormente gli episodi che si vivevano nella caserma degli orrori di Piacenza. Il comandante ricattava una trans. Nell’inchiesta di Piacenza ormai diventata un libro horror, spunta una nuova testimonianza: è quella di una trans brasiliana che racconterà ai magistrati di essere stata vittima di minacce e violenze della caserma di Levante. Francesca, un nome di fantasia che la trans vuole usare al posto del suo, punta il dito contro il comandante della Stazione, Marco Orlando, che oggi comparirà davanti al giudice per essere interrogato. “Se non collabori ti rimando in Brasile”. Francesca vive da anni in Emilia Romagna, ha presentato, tramite il suo avvocato Elena Cancarotti, la richiesta di essere sentita ... Leggi su chenews

