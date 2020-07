Arisa e quel ritocchino: “Tornassi indietro non lo farei” (Di martedì 28 luglio 2020) Arisa si esibirà live in "Ricominciare ancora", per ricominciare da una bella canzone e dalla sua bellissima voce, limpida e avvolgente, mercoledì 29 luglio alla Casa del Jazz a Roma per la rassegna "I concerti nel parco. Con Arisa - sul palco con Giuseppe (Gioni) Barbera (pianoforte), Sandro Rosati (contrabbasso) e Giulio Proietti (percussioni - proporrà i suoi più grandi successi riarrangiati per questa formazione e alcune cover internazionali.Genuina e senza filtri, Arisa è un’artista che s’è sempre dimostrata molto onesta nei confronti del proprio pubblico. E ne ha dato un’ennesima dimostrazione in un’intervista concessa al settimanale Oggi nella quale ha ammesso di aver fatto ricorso a un intervento estetico per migliorare l’aspetto delle sue labbra. Una ... Leggi su ilfogliettone

La cantante ha ammesso di aver fatto ricorso alla medicina estetica una volta sola: «Non fatelo per piacere a Instagram» ROMA - Genuina e senza filtri, Arisa è un’artista che s’è sempre dimostrata mol ...

I social sono il mezzo di comunicazione più utilizzato degli ultimi anni e anche le star non possono farne a meno. Se fino a qualche tempo fa potevano essere ammirate solo sui red carpet e sui palcosc ...

