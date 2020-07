Anna Tatangelo: "Tacchi e make-up erano lo scudo delle mie insicurezze" (Di lunedì 27 luglio 2020) La nuova vita di Anna Tatangelo è un grande libro da scoprire. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel Sanremo che l'ha vista protagonista con il brano Doppiamente Fragili, con una maturità messa al centro del proprio percorso prima del previsto, a soli 15 anni, determinata a non mollare mai nonostante le critiche piovute per essere stata la donna a fianco di Gigi d'Alessio.Una relazione che, come ormai ben sappiamo, la cantante ha messo alle sue spalle salvando il rapporto di stima e affetto, mirando a nuovi orizzonti che, in questo momento, sono tutti verso il nuovo progetto discografico in rotazione da qualche settimana. Con la voglia di cambiare pagina c'è anche la voglia di cambiare look: via il look castano, arriva un inedito biondo. 27 luglio 2020 13:05. Leggi su blogo

