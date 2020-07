Ancora sbarchi nella notte a Lampedusa, hotspot al collasso (Di lunedì 27 luglio 2020) Continuano gli sbarchi a Lampedusa e la situazione diventa ingestibile: l’hotspot ha una capienza di 95 posti ma è arrivato a più di 650 migranti. Intanto si solleva la protesta degli abitanti dell’isola. Si unisce ai manifestanti anche l’ex senatrice della Lega Nord Angela Maraventano. Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, che nella notte ha visto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LegaSalvini : ALTRI SBARCHI A LAMPEDUSA: HOTSPOT PIENO, AL VIA IL TRASFERIMENTO DEI MIGRANTI - ROSARIOIMBERGA3 : RT @claudio_2022: Una vera vergogna di stato. - saracino58 : RT @claudio_2022: Una vera vergogna di stato. - dalcais78 : RT @claudio_2022: Una vera vergogna di stato. - SbrizzaClaudio : RT @claudio_2022: Una vera vergogna di stato. -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora sbarchi

Agenzia ANSA

Tra sbarchi che non si fermano e fughe di massa dagli hotspot, con il rischio che tra i clandestini che cercano di far perdere le proprie tracce ci sia qualcuno colpito dal coronavirus, la situazione ...(Cala Gonone, 27.07.2020) - Cala Gonone, 27.07.2020 – Per chi sceglie Moby e Tirrenia, da sempre, la vacanza inizia già dal viaggio, con servizi di bordo unici e l'assoluta sicurezza, certificata ques ...