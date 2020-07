5BX, l'allenamento del Principe Carlo per restare in forma anche dopo i 70 anni (Di lunedì 27 luglio 2020) Undici minuti di intensa attività fisica al giorno, scanditi da una serie di esercizi approvati dalla Royal Canadian Air Force e battezzati con la sigla 5BX. Sarebbe questo il segreto del Principe Carlo d'Inghilterra per continuare a tenersi in forma nonostante il passare degli anni: come ha raccontato anche il Telegraph, il primogenito della regina Elisabetta II sarebbe dedito da tempo a questa fitness routine di stampo militare, capace di concentrare tutti gli sforzi necessari per l'organismo in soli 5 passaggi. Un Principe in costante allenamento «Probabilmente è l'uomo della sua età più in forma che io abbia mai conosciuto», ha dichiarato alla BBC un'orgogliosissima Camilla parlando del marito e del suo rapido ... Leggi su gqitalia

