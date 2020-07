Traffico Roma del 26-07-2020 ore 12:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto in studio Marina riccomi nessuna novità di rilievo rispetto ai precedenti collegamenti sempre intenso il Traffico sulla via Litoranea code a tratti tra Castel Fusano e Tor San Lorenzo nelle due direzioni resta regolare il Traffico in città in zona Fonte Nuova questa sera manifestazione isolachenoncè comporterà la chiusura di via Nomentana tra via Primo Maggio e via Vico entrambe le direzioni prosegue la stagione estiva del Teatro dell’Opera al Circo Massimo dalle 20:30 possibile chiusura Traffico tra via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni per le linee bus di zona anche questo fine settimana per lavori la circolazione della ferrovia regionale Roma Lido è interrotta a partire ... Leggi su romadailynews

