Sii proattiva e la vita ti sorriderà (Di domenica 26 luglio 2020) Sentiamo spesso parlare di proattività, ci consigliano di fare nostro questo atteggiamento a scuola, sul lavoro e anche nella vita. Ma sappiamo che vuol dire esattamente essere una donna proattiva? Perché a pensarci, tra tutte le cose di cui ci occupiamo, dividendoci tra casa, lavoro, famiglia e impegni quotidiani, non si può certo dire non siamo attive. Nel linguaggio comune, infatti, molto spesso la proattività è confusa con la capacità di riuscire a districarsi tra i mille impegni che abbiamo, o ancora peggio, quella di imparare a strafare. In realtà questo atteggiamento è qualcosa che va ben oltre agli sforzi fisici e mentali e al contrario, se assunto correttamente ci aiuta proprio a organizzare i pensieri, a liberarci di accumuli di stanchezza e a preservare l’energia da dedicare alle ... Leggi su dilei

