MotoGp, Quartararo svela: “stavo per cadere due volte, avevo mani e piedi infuocati. Marquez? Non devo dimostrargli nulla” (Di domenica 26 luglio 2020) Seconda vittoria in due gare disputate per Fabio Quartararo in questo Mondiale 2020 di MotoGp, due en-plein che permettono al Diablo di guidare la classifica piloti a punteggio pieno. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna situazione esaltante per il francese, che ha espresso le sue sensazioni nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “è stata una gara molto difficile, questa mattina parlando con il team avevo detto che la partenza sarebbe stata decisiva. In gara sono riuscito a farla bene, mi ha aiutato molto per tenere Vinales dietro. Io quando arrivo in gara voglio avere tutto sotto controllo, voglio la moto perfetta ma al tempo stesso se non posso averla devo guidare sopra i problemi. Ho rischiato di cadere due volte, avevo mani e ... Leggi su sportfair

