Moto Gp | a Jerez podio Yamaha | vince Quartararo e Rossi terzo

AGI - Seconda vittoria consecutiva per il francese Fabio Quartararo, che dopo il trionfo di domenica scorsa si è aggiudicato anche il Gran Premio di Andalusia nella classe Moto Gp, sul circuito di Jerez. Podio tutto Yamaha, con lo spagnolo Maverick Vinales al secondo posto e Valentino Rossi terzo. Il 21enne pilota francese ha aumentato il vantaggio in testa alla classifica del mondiale, che guida con 50 punti, 10 in piu' di Vinales (40) seguito da Dovizioso (Ducati, 26) Nakagami su Honda e Espargarò (Ktm) appaiati a 19. Buon sesto posto di Dovizioso e grande gara di valentino Rossi, che a 41 anni torna sul podio dopo Austin 2019. Gp di Andalusia orfano di Marc Marquez, il campione in carica assente dopo essersi rotto un braccio sullo stesso circuito, nella ...

