Montella ammette e punta l'indice sui superiori: 'Pressioni per avere risultati' (Di domenica 26 luglio 2020) Durante gli interrogatori l'appuntato Giuseppe Montella avrebbe ammesso in parte le sue colpe. Ha però giustificato il tutto dicendo che erano pressati dalla richiesta di "risultati" da parte dei ... Leggi su globalist

Montella in lacrime col gip. Conferma lo spaccio e inguaia il suo superiore

Quando i fermati urlavano sotto le botte, lui e il suo commilitone/complice minacciavano di picchiare più forte. Adesso che è in cella, con accuse da decenni di galera e l'addio alla divisa che ha ins ...

