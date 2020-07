Migranti, in cento in fuga dal Cara di Caltanissetta. Il sindaco: 'Ora basta' (Di domenica 26 luglio 2020) Circa cento Migranti sono fuggiti dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta , dove erano ospiti e sottoposti alla quarantena obbligatoria. I Carabinieri, finora, ne avrebbero intercettati una decina. ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - giandomenic45 : RT @matteosalvinimi: ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini… - marcomorini72 : RT @matteosalvinimi: ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini… - fracchio_ : RT @MamolkcsMamol: Migranti, oltre cento in fuga dal Cara di Caltanissetta. In 140 alla deriva su barcone vicino a Malta - wildegreeff : RT @matteosalvinimi: ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini… -