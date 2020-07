Meteo, arrivano afa e caldo africano. In Lombardia, temperature sopra i 35 gradi (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo il passaggio del fronte temporalesco che ha causato decine di danni (qui i vostri video), torna a rinforzarsi l’alta pressione aprendo così una fase anticiclonica sull’Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo centrale. Ci sarà prevalenza di bel tempo, temperature in aumento e valori che giorno dopo giorno diverranno sempre più elevati, grazie al contributo di correnti … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Meteo anticiclonico in arrivo su Torino, con caldo in aumento La nuova settimana, l'ultima del mese di luglio 2020, si presenterà mediamente stabile sulla città di Torino, con basse probabilità di ...