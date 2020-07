"L'uomo delle 'tempeste di m**a, fa ridere". Casalino invoca la privacy sull'ex? E Sgarbi perde le staffe (Di domenica 26 luglio 2020) A commentare il caso dell'ex compagno cubano di Rocco Casalino, Jose Carlos Alvarez, anche Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte in merito alla questione non nutre dolci pensieri: "Casalino, l'uomo delle "tempeste di m**a", le campagne di diffamazione contro gli avversari politici quando si occupava della comunicazione del M5S, che adesso, da Portavoce del Governo, invoca "rispetto della privacy", fa davvero ridere!". L'ex fidanzato del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi è stato infatti segnalato dall'antiriciclaggio per alcuni movimenti di denaro sospetti attraverso il conto corrente di Casalino. Il portavoce di Antonio Conte, ha però messo le mani avanti ... Leggi su liberoquotidiano

carlaruocco1 : Oggi è il compleanno di un grande uomo, che insieme a Gianroberto Casaleggio, ha creduto in un sogno fino a rendere… - AntonellaS7 : RT @VittorioSgarbi: Casalino, l'uomo delle 'tempeste di merda', le campagne di diffamazione contro gli avversari politici quando si occupav… - ErranteLeonardo : RT @VittorioSgarbi: Casalino, l'uomo delle 'tempeste di merda', le campagne di diffamazione contro gli avversari politici quando si occupav… - ilSimoPole : RT @PepeSanchez86: Ieri ho incontrato una di voi per un caffè e vederla per la prima volta senza i filtri delle sue foto mi ha lasciato sen… - PaoloVersa : RT @Libero_official: 'L'uomo delle 'tempeste di m**a, fa ridere'. Rocco #Casalino invoca la privacy sull'ex? E #Sgarbi perde le staffe htt… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo delle Infrastrutture, l'attacco di Sansa: "Toti non è l'uomo delle opere, è l'uomo dei no" SavonaNews.it Repubblica - Juventus all’ultimo metro. Il piano delle avversarie per fermare il suo dominio

""Juventus all’ultimo metro. Il piano delle avversarie per fermare il suo dominio, titola stamattina La Repubblica. Stasera contro la Sampdoria Sarri deve vincere se vuole lo scudetto con due turni d’ ...

SENZA MASCHERINE AL CHIUSO: MULTE DA 1.000 EURO A SALERNO/ Barista: “Non pagherò”

Salerno, prime maxi-multe dopo l’ordinanza di Vincenzo De Luca: sanzionati un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private Le pesanti sanzioni comminate a tre commercianti di Salerno per il manc ...

""Juventus all’ultimo metro. Il piano delle avversarie per fermare il suo dominio, titola stamattina La Repubblica. Stasera contro la Sampdoria Sarri deve vincere se vuole lo scudetto con due turni d’ ...Salerno, prime maxi-multe dopo l’ordinanza di Vincenzo De Luca: sanzionati un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private Le pesanti sanzioni comminate a tre commercianti di Salerno per il manc ...