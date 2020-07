Israele, Netanyahu: “L’esercito è pronto a rispondere a ogni minaccia” (Di domenica 26 luglio 2020) Netanyahu, commentando gli scontri sulla frontiera a nord di Israele, ha avvisato Siria e Libano sul fatto che la sua nazione è pronta a tutto per difendere il territorio. Benyamin Netanyahu ha rivolto un duro monito contro Siria e Libano. Durante la riunione del governo, che si svolge ogni domenica, il premier israeliano ha infatti … L'articolo Israele, Netanyahu: “L’esercito è pronto a rispondere a ogni minaccia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

