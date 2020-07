Ischia, dipendenti di un bar senza mascherina e guanti: multato il titolare (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo le multe da mille euro per il mancato utilizzo della mascherina al chiuso elevate a Salerno, le forze dell’ordine hanno sanzionato a Ischia il titolare di un bar poiché il personale dipendente non indossava i dispositivi di protezione individuale. Nell’isola verde gli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Ischia dipendenti

Il Mattino

A Salerno le prime tre multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina al chiuso - in applicazione dell'ordinanza firmata ieri sera dal governatore Vincenzo De Luca - sono state elevate ques ...ISCHIA – Bilancio positivo per il Grand Hotel Punta Molino, a distanza di un mese dalla riapertura: il turista è italiano e preferisce soggiornare in albergo per tutto il fine settimana. I dati: nel w ...