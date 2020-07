Il compleanno di Mick Jagger in Toscana con gli auguri di Vasco Rossi (Di domenica 26 luglio 2020) Oggi è il compleanno di Mick Jagger: il leader dei Rolling Stones festeggia con un party in Italia, in Toscana per l'esattezza, dove si trova ormai da qualche settimana. Mick Jagger compie oggi 77 anni, sotto il sole della Toscana, che ha raggiunto per trascorrere l'estate ai tempi del Covid-19 e dove rimarrà almeno fino alla fine del pRossimo mese. Si vocifera un soggiorno più lungo per il frontman dei Rolling Stones: Mick Jagger potrebbe rimanere in Italia per il resto dell'anno e incidere proprio nel nostro Paese nbuona parte del pRossimo disco di inediti del gruppo. Le 77 candeline, Mick Jagger le spegne stasera in Italia ma in ... Leggi su optimagazine

