Franco di Mare: "Dirigere Rai 3 fa tremare i polsi. Sottile? Non è proprietario di Mi manda Rai 3" (Di domenica 26 luglio 2020) Lo abbiamo visto inviato, conduttore. Con l'aplomb di chi sa cosa è la Rai e dunque conosce le sue mille sfaccettature. Oggi Franco di Mare è direttore della terza rete del Servizio Pubblico, un ruolo di un certo livello. Un impegno preso in mano lo scorso 15 maggio e che si è subito scontrato con le due facce della medaglia: da una parte l'impegno preso con l'orgoglio di appartenere a Mamma Rai, dall'altra i 'contro' tra difficoltà e qualche polemica.Di Mare a La Repubblica racconta la sua Rai 3 come "Una rete fedele al suo pubblico attento, colto e curioso" lavorandoci sopra "nel rispetto dell'identità di una rete costruita sull'idea di Servizio Pubblico, che ha nel DNA l'approfondimento". pubblicato su TVBlog.it 26 luglio 2020 12:35. Leggi su blogo

