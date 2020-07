Bergomi convinto: “Conte ha creduto nello scudetto” (Di domenica 26 luglio 2020) Una Serie A condizionata senza dubbio dalla pandemia di coronavirus ma anche dalle tante occasioni perse in relazione allo scudetto. La Juventus si appresta a vincere il suo nono titolo consecutivo per i tanti rimpianti delle inseguitrici: Inter su tutte. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex difensore nerazzurro e della nazionale, ha parlato proprio della lotta scudetto e dell'occasione persa da parte delle rivali dei bianconeri.Bergomi. "Conte ha creduto nello scudetto"caption id="attachment 989489" align="alignnone" width="640" Antonio Conte (getty images)/caption"Le due squadre che hanno cercato di contrastare la Juventus sono state l’Inter e la Lazio", ha detto Bergomi sulla battaglia alla prima piazza. "L'Inter nelle prime diciotto partite ha fatto quattordici vittorie e ... Leggi su itasportpress

